Porsche : Hausse des ventes de 33% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - A l'issue des six premiers mois de l'année, les ventes réalisées par Porsche ont atteint 16,5 MdsE, soit une hausse de 33% par rapport au 1er semestre de l'année 2020. En volume, les ventes ont augmenté de 31%, les 153 656 véhicules livrés dans le monde constituant un record pour la firme de Stuttgart.



Le constructeur présente d'ailleurs un EBIT de 2,8 MdsE, en hausse de 127% en un an.



Si ces chiffres sont impressionnants, le constructeur bénéficie aussi d'une base comparative très faible, le 2e trimestre 2020 ayant été fortement impacté par la pandémie.



Porsche n'a toutefois pas à rougir de la comparaison avec la période pré-covid : son chiffre d'affaires semestriel 2021 est en effet en hausse de 23% rapport au 1er semestre 2019, tandis que son EBIT semestriel ressort à +26% par rapport à la même période il y a deux ans.



Porsche souligne d'ailleurs profiter d'un bénéfice de 16,9% sur les ventes au 1er semestre, malgré ses importants investissements dans l'électrification, et vise un taux de 15% en 2021.



Le constructeur précise s'être fixé comme objectif d'augmenter son résultat cumulé d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2025 puis de 3 milliards d'euros chaque année à partir de 2025, et confirme enfin son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici à 2030.





