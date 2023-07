Porsche : Hausse des ventes de 14% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Porsche annonce que ses ventes ont atteint 20,43 milliards d'euros au cours du 1er semestre, un chiffre en hausse de 14% par rapport à la même période un an plus tôt. En volume, les ventes progressent aussi, de 14,7%, à 167 354 unités.



Le résultat d'exploitation semestriel ressort à 3,85 milliards d'euros, en hausse de 10,7%.



Le président du directoire, Oliver Blume, est optimiste au vu des résultats semestriels : ' Une fois de plus, nous avons affiché des chiffres positifs tout en investissant massivement dans notre avenir. Cela démontre notre engagement sans compromis envers notre stratégie. Les retours de nos clients et nos résultats démontrent que nous sommes sur la bonne voie'.



Si la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, la disponibilité des pièces, la hausse générale des coûts et diverses tensions géopolitiques continuent de poser des défis à Porsche AG, le constructeur confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année - à condition que la situation économique mondiale et de la chaîne d'approvisionnement ne se détériore pas de manière significative.



Porsche cible ainsi un rendement opérationnel du groupe sur les ventes de l'ordre de 17 à 19 %. Cette prévision inclut des hypothèses de chiffre d'affaires du Groupe comprises entre 40 et 42 milliards d'euros.



