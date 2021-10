Porsche : Hausse des ventes de 13% sur les 9 premiers mois

(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui avoir vendu 217 198 véhicules à travers le monde entre janvier et septembre, soit une hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt.



Les ventes ont augmenté dans toutes les régions du monde, les États-Unis enregistrant la plus forte hausse (+30%).



' Les carnets de commandes sont bien remplis et nous remplissent à d'optimisme et d'enthousiasme à l'approche de la fin d'année ', a commenté Detlev von Platen, membre du directoire de Ventes et marketing chez Porsche AG.



La Porsche Cayenne reste le modèle le plus demandé avec 62 451 exemplaires livrés, suivi du Macan avec 61 944 unités, soit une augmentation de 12%. La Taycan entièrement électrique est également un succès, avec 28 640 voitures livrées aux clients.





