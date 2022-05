Porsche : Hausse de 4,1% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Porsche annonce un chiffre d'affaires 8,04 MdsE au titre du 1er trimestre, en hausse de 4,1% par rapport au 1er trimestre 2021. Dans le même temps, le résultat opérationnel a progressé de 17,4%, à 1,47 MdE et le rendement des ventes s'est amélioré, passant de 16,2 à 18,2%.



Au premier trimestre, 68 426 véhicules ont été livrés aux clients. Les modèles les plus vendus étaient le Cayenne (19 029) et le Macan (18 329). Le Taycan entièrement électrique était le troisième plus populaire (9 470).



'Notre stratégie d'électromobilité porte ses fruits: 23% de tous les véhicules livrés étaient électrifiés - et 14% étaient entièrement électriques', déclare Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche AG.



Porsche estime être 'en bonne voie' pour atteindre ses objectifs: en 2025, la moitié de toutes les ventes de Porsche neuves devraient être électrifiées, qu'il s'agisse de véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables.



D'ici 2030, la proportion de tous les nouveaux véhicules Porsche dotés d'un groupe motopropulseur entièrement électrique devrait atteindre plus de 80%.



