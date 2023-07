Porsche : Hausse de 15% des livraisons au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Porsche a terminé les six premiers mois de 2023 avec une hausse de 15% des livraisons. Le constructeur de voitures de sport a livré 167 354 véhicules à des clients du monde entier.



Avec 36 574 véhicules livrés en Europe au premier semestre 2023, Porsche a enregistré une augmentation de 23% par rapport à la même période de l'année dernière. En Allemagne, beaucoup plus de personnes ont pris livraison de leurs véhicules qu'à la même période l'an dernier: 17 118 unités, ce qui représente une augmentation de 24%.



L'Amérique du Nord a également enregistré des gains à deux chiffres. 41 937 véhicules livrés représentent une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.



Malgré l'environnement toujours difficile en Chine, Porsche a livré 43 832 véhicules de janvier à juin sur ce marché, soit une augmentation de 8%.



Dans les marchés étrangers et émergents, 27 893 voitures ont été livrées aux clients, ce qui représente une augmentation de 16%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.