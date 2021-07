Porsche : Étend son réseau de startups partenaires avec aware

(CercleFinance.com) - Porsche annonce aujourd'hui un partenariat avec 'aware', une start-up spécialisée dans le développement durable basée à Berlin. Le constructeur de voitures de sport compte soutenir aware via Forward31, une unité commerciale de Porsche Digital présentée comme ' un constructeur d'entreprise '.



L'idée est de poursuivre le développement de la stratégie et du modèle économique d'aware afin d'accompagner les entreprises et les consommateurs sur la voie d'un avenir durable.



Sur la base d'une adhésion, la startup berlinoise propose en effet l'accès à différents formats d'information (masterclasses, ateliers...) et propose à ses membres de constituer un réseau interprofessionnel de manière à partager et développer des opportunités commerciales durables.



' Les entreprises et les clients recherchent des conseils pour leur permettre d'adopter des comportements plus durables et nous voulons les aider à trouver la bonne voie ', explique Christian Knörle, Head of Company Building chez Porsche Digital





