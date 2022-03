Porsche : Emma Raducanu nouvelle ambassadrice de la marque

(CercleFinance.com) - Porsche annonce que la joueuse de tennis Emma Raducanu, actuellement 13e au classement WTA, a été nommé ambassadrice de la marque.



Cette britannique de 19 ans s'était illustrée lors de l'US Open 2021 en devenant la première joueuse issue des qualifications a remporter un tournoi du Grand Chelem.



'Nous sommes ravis d'accueillir Emma Raducanu dans la famille Porsche en tant qu'ambassadrice de la marque', a déclaré Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche AG.



'À travers sa propre vie, elle illustre que l'on peut atteindre ses objectifs si l'on croit en soi et que l'on est prêt à travailler dur. Elle correspond donc parfaitement à Porsche et aux valeurs défendues par l'entreprise', a-t-il ajouté.



