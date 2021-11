Porsche : Devient actionnaire majoritaire de Greyp Bikes

(CercleFinance.com) - Porsche annonce prendre une participation majoritaire de Greyp Bikes, un fabricant croate de vélos électriques. Porsche Ventures, filiale de capital-risque du constructeur allemand détient déjà une participation d'environ 10% dans la société croate depuis 2018.



Alors que Porsche devient l'actionnaire majoritaire, seuls Mate Rimac et les autres fondateurs de Greyp conserveront une participation minoritaire dans l'entreprise. La reprise n'est pas encore juridiquement finalisée, mais devrait être finalisée en fin de l'année.



' Nos activités dans le secteur des vélos électriques soulignent notre approche cohérente. Porsche est l'un des principaux fournisseurs d'hybrides rechargeables depuis des années (...). Notre objectif ambitieux est d'avoir un bilan neutre en CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2030 ', indique Lutz Meschke, vice-président du conseil d'administration de Porsche AG et membre du conseil d'administration pour les finances et l'informatique.





