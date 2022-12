Porsche : Développe des phares de nouvelle génération

(CercleFinance.com) - Porsche annonce avoir développé la technologie d'éclairage de prochaine génération avec une nouvelle technologie de matrice HD haute résolution.



L'élément central de l'innovation -créée en collaboration avec des partenaires- est une puce qui combine plus de 16 000 micro-LED contrôlables individuellement sur une surface de la taille d'une vignette.



Deux puces sont utilisées pour chaque phare, offrant ainsi une répartition lumineuse haute résolution jusqu'à deux fois plus lumineuse sur une surface quatre fois plus grande que les systèmes haut de gamme précédents.



Le constructeur a aussi mis au point 'des fonctions innovantes telles que l'éclairage de voie, l'éclairage de construction et de voie étroite et les feux de route adaptatifs pour autoroute' et précise que 'les feux de route hautes performances transforment la nuit en jour jusqu'à 600 mètres de distance'.



