Porsche : Deux nouveaux directeurs nommés en Asie

(CercleFinance.com) - Porsche annonce les nominations de deux nouveaux directeurs généraux pour ses activités à Taïwan et au Japon au cours des prochains mois.



Ainsi, Christian Nater - actuel directeur financier de Porsche Korea - prendra les fonctions de directeur général de Porsche Taïwan le 1er mai 2022. Il succédera à Mathias Busse, qui est devenu responsable des ventes (Head of Sales) chez Volkswagen Nutzfahrzeuge en Allemagne le 1er février 2022.



Par ailleurs, Philipp von Witzendorff - qui s'est fait un nom en tant que directeur général de Porsche Retail Hamburg - deviendra directeur général de Porsche Japon à compter du 1er juillet, succédant à Michael Kirsch, qui déménage à Shanghai en tant que p.d.-g. de Porsche Chine et de Porsche Hongkong et Macao.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.