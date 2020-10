Porsche : Des batteries à gestion thermique intelligente

(CercleFinance.com) - Porsche Engineering présente son nouveau système de gestion thermique intelligente des batteries. Un algorithme développé par le constructeur prédit le déroulement du voyage et garantit ainsi que les dispositifs de stockage d'énergie seront dans la meilleure plage de température possible lors de l'arrivée à la station de charge.



Grâce à ce système, Porsche promet des temps de charge de batterie plus courts et une autonomie plus longue.



Ainsi, si le programme de prévision remarque que le conducteur se dirige vers une station de charge rapide, le système active le refroidissement ou de chauffage à bord avec le temps d'avance nécessaire, afin que la batterie ait la température idéale pour un processus de charge rapide à l'arrivée.



Pour pouvoir regarder vers l'avenir, le véhicule doit bien sûr savoir où le voyage le mènera. Pour cela, l'algorithme suivra les itinéraires via GPS et identifiera par lui-même les itinéraires fréquemment parcourus.

Sur la base de cette expérience, le système sera plus tard capable de reconnaître le trajet à venir peu de temps après le démarrage et de générer en interne une carte de l'itinéraire à venir.





