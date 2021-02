Porsche : Conclut un partenariat stratégique avec TAG Heuer

(CercleFinance.com) - Porsche et le fabricant suisse de montres de luxe TAG Heuer ont uni leurs forces dans un partenariat stratégique de marque, fait savoir aujourd'hui le constructeur allemand.



Dans le cadre de leur alliance holistique et pérenne, les deux industriels entendent aborder conjointement les compétitions sportives ainsi que le développement de produits.

L'horloger suisse a déjà dévoilé une nouvelle montre en partenariat avec Porsche.



'Avec cette alliance, TAG Heuer et Porsche se réunissent enfin officiellement après des décennies de rencontres étroites et créeront des expériences et des produits inégalés pour les clients et les fans passionnés', affirme Frédéric Arnault, directeur général de TAG Heuer.



