Porsche : Changement au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Werner Weresch, membre du Conseil de surveillance de Porsche depuis de nombreuses années, prend sa retraite le 30 septembre 2022. Weresch - un mécanicien qualifié - était dernièrement vice-président du Conseil de surveillance.



À l'avenir, Jordana Vogiatzi assumera la fonction de vice-présidente du conseil de surveillance.



'Werner Weresch est et reste un homme de Porsche jusqu'au bout des ongles. Il était là dans les moments difficiles et, avec nous, il a jeté les bases de l'excellente situation dans laquelle se trouve Porsche aujourd'hui', déclare le Dr Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance de Porsche AG.



Jordana Vogiatzi a été élue vice-présidente du conseil de surveillance de Porsche AG après huit années de collaboration fructueuse au sein du conseil.



'Jordana Vogiatzi connaît Porsche depuis de nombreuses années et a toujours su garder un point de vue impartial', souligne Werner Weresch.



