Porsche : Annonce son engagement en Formule E

(CercleFinance.com) - Porsche annonce sa présence à compter de la saison 2022/2023 dans le Championnat du Monde de Formule E ABB FIA qui verra évoluer une nouvelle génération de véhicules, Gen3.



Porsche souhaite ainsi jeter les bases de futures solutions de mobilité grâce au développement de véhicules de course à propulsion électrique.



'La nouvelle génération de voitures de course Gen3 ouvre le prochain chapitre de la success-story de la Formule E. Et nous voulons en faire partie', déclare Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport et vice-président senior du groupe Motorsport Volkswagen AG.



'Étant plus légère, plus puissante, avec une charge plus rapide, la voiture de course Gen3 établira davantage la discipline comme le summum de la course électrique. C'est également la confirmation que la Formule E est la bonne plateforme pour promouvoir l'expertise des fabricants en électrification et démontrer notre engagement commun en faveur de solutions de mobilité plus durables', ajoute Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).



