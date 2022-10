Porsche : Annonce des changements à la direction

(CercleFinance.com) - Après plus de trois ans en tant que vice-président des lignes de modèles 911 et 718, Frank-Steffen Walliser a transmis cette responsabilité à Frank Moser au troisième trimestre 2022.



Franck Moser occupait auparavant le poste de responsable de la qualité de l'entreprise.



En tant que vice-président de l'architecture et des caractéristiques des véhicules complets, Frank-Steffen Walliser est responsable de la conception des modèles Porsche de toutes les séries.



Franck Moser travaille chez Porsche depuis 1996. Cet ingénieur en mécanique de 52 ans a travaillé au développement pendant 16 ans avant de passer à la production en 2013. Depuis 2014, il était responsable de l'ensemble du domaine de la qualité de l'entreprise.



'Des tâches passionnantes m'attendent', commente Franck Moser. 'Nous voulons électrifier notre gamme de modèles 718 d'ici le milieu de la décennie. Nos développeurs travaillent déjà à plein régime pour redéfinir la 718 entièrement électrique comme une véritable voiture de sport.'





