Porsche : Accord avec Audi au Japon pour l'électromobilité

(CercleFinance.com) - Porsche annonce un partenariat commercial dit 'Premium Charging Alliance' avec Audi au Japon, dans le cadre du développement de l'électromobilité dans l'archipel.



Concrètement, les deux partenaires vont unir leurs forces afin d'étendre le réseau japonais de bornes de recharge rapide de 150 kW.



Grâce à cette alliance, les bornes de recharge rapide gérées par les deux sociétés seront disponibles pour les propriétaires de Porsche et d'Audi à partir du 1er juillet 2022.



Ainsi, la 'Premium Charging Alliance' permettra aux propriétaires de Porsche et d'Audi d'utiliser les 50 'Turbocharger units' Porsche sur 41 sites et les 52 unités de charge d'Audi Japon, pour un total de 102 chargeurs rapides à la fin de 2022.





