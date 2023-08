Plastivaloire : Révise à la hausse sa prévision de CA annuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Plastivaloire publie un chiffre d'affaires de 221,9 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de +23,5% (+23,7% à taux de change constant), soit un chiffre supérieur aux attentes.



Le CA trimestriel du secteur auto (80% de l'activité) ressort à 177,5 ME en hausse de 25%, tandis que celui du secteur Industries (20% de l'activité) ressort à 44,4 ME, en hausse de 18%.



Cette performance porte le chiffre d'affaires sur 9 mois à un niveau record de 642,7 ME, (+23,9% par rapport à la même période un an plus tôt ; +23,8% à taux de change constant).



Dans ce contexte, le Groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel 2022-2023, entre 810 ME et 830 ME (vs 780 ME précédemment).



