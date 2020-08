Plastivaloire : Le CA du T3 impacté par la crise du Covid-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire annonce ce soir, pour son troisième trimestre, un chiffre d'affaires en baisse de -49,6%, lequel s'affiche à 93,9 millions d'euros.



'Le troisième trimestre de l'exercice (avril -juin) a été marqué par l'impact de la crise sanitaire Covid-19. Les sites de production en Europe et en Amérique ont en effet été quasiment tous fermés d'avril à mi-mai. Le groupe Plastivaloire a repris ensuite progressivement son activité industrielle au fur et à mesure de la levée des restrictions locales et du rythme de redémarrage des commandes des clients', explique le groupe.



