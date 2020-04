Pirelli : Réduit ses prévisions de chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Pirelli a décidé de réduire ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2020 en raison de l'impact économique de l'épidémie de Covid-19.



La société italienne a déclaré qu'elle s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,3 et 4,4 milliards d'euros, avec des volumes en baisse de 18 à 20%.



Pirelli avait précédemment prévu une croissance des volumes entre 0% et +1%.



Sa situation financière nette à fin 2020 s'est confirmée aux alentours de -3,3 milliards d'euros, avec une génération nette de trésorerie prévue entre 230 millions et 260 millions d'euros cette année, en supposant l'annulation de la distribution de dividendes.



