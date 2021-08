Pirelli : Le titre s'envole, un analyste réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 6% à la Bourse de Milan. Invest Securities estime que Pirelli est encore trop faiblement valorisé dans le secteur des pneumaticiens. Il confirme son opinion à l'achat et son objectif de cours de 5,9 E soit un potentiel de réévaluation de +16%.



' Les réalisations au-dessus des attentes du T2 et le relèvement de la guidance de CA 2021 tout en relevant la marge d'EBITA 2021 entre +0,5pt et +1pt, laissent un bon espoir de voir le groupe toucher nos estimations qui étaient déjà dans le haut de fourchettes des objectifs avant ce relèvement ' indique Invest Securities.



' Nos estimations 2021/23e sont ainsi maintenues avec une marge de sécurité du fait de ces nouvelles guidances ' rajoute le bureau d'analyses.



