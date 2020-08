Pirelli : En recul après sa perte semestrielle

(CercleFinance.com) - Pirelli recule de plus de 3% à Milan, au lendemain de la publication par le pneumaticien d'une perte nette de 110,7 millions d'euros au premier semestre 2020, à comparer à un bénéfice de 307 millions un an auparavant, pour des revenus en baisse de 31,6% à 1,82 milliard.



'Ces résultats portent la trace des arrêts d'activité et de la chute des marchés mais aussi des effets du plan de réductions des coûts sur la remarquable stabilisation du free cash-flow', note Invest Securities, qui reste à 'achat' et remonte sa cible de quatre à 4,5 euros sur le titre.



'Les guidances 2020 sont abaissées sur trois points : le CA, les changes et les matières premières qui impacteront l'EBITA 2020 d'au moins -50 millions d'euros', ajoute toutefois l'analyste, qui abaisse ses BNA estimés pour la période 2020-22 de -16%/-15%/-12%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.