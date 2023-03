Philips : S'associe avec l'hôpital Al Qassimi des EAU

(CercleFinance.com) - L'hôpital Al Qassimi des Émirats arabes unis et Philips s'associent pour proposer des interventions coronariennes percutanées à très faible contraste (ULC-PCI) à davantage de patients au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique.



Le mois dernier, l'hôpital Al Qassimi de Sharjah (Émirats arabes unis) est devenu le premier hôpital de la région à accueillir un cours parrainé par Philips sur l'intervention coronarienne percutanée à très faible contraste.



Ce cours fait partie d'un programme d'éducation mondial déployé par Philips pour partager les connaissances sur la façon dont la technologie peut apporter un traitement à faible contraste et peu invasif pour la maladie coronarienne à un plus grand nombre de patients.



Le cours de deux jours a fourni aux participants du Moyen-Orient, de Turquie et d'Europe l'occasion d'apprendre un mélange de sessions théoriques et pratiques qui ont permis aux participants de se familiariser avec les technologies PCI à contraste ultra-faible de Philips.



