Pharnext : Le bureau Edison mandaté pour valoriser la société

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Pharnext a annoncé jeudi avoir engagé des discussions avec le bureau d'analyse financière Edison Investment Research en vue d'une actualisation de la valorisation de ses actifs.



L'entreprise spécialisée dans les maladies neurodégénératives avait indiqué le mois dernier considérer être arrivée à un degré de maturité suffisant pour valoriser ses actifs et son potentiel commercial.



Dans son communiqué, Pharnext explique que cet objectif de valorisation pourrait aboutir, à terme, à une prise de contrôle de la société, Pharnext privilégiant pour l'heure un accord avec un acteur de l'industrie pharmaceutique.



La réalisation d'une analyse financière indépendante par Edison, un cabinet de recherche reconnu, devrait permettre de déterminer sa valeur intrinsèque ainsi que son objectif de cours cible.



Le bureau d'analyse financière Edison connait bien la société, dont il assure le suivi et l'analyse financière depuis 2020.



Lors de sa dernière publication, en date d'octobre 2022, Edison estimait la valorisation totale de Pharnext autour de 270 millions d'euros, alors que la capitalisation boursière ressort aujourd'hui à 84 millions d'euros.



Edison table sur une publication d'une nouvelle note d'analyse financière d'ici à la fin du 1er trimestre 2023.



