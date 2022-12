Pharnext : Des liens davantage renforcés avec Néovacs

(CercleFinance.com) - L'action Pharnext s'envole ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la présentation d'une série de mesures visant à assurer les prochaines étapes du développement de la société biopharmaceutique.



Afin de couvrir ses besoins financiers jusqu'aux premiers résultats de son étude clinique de Phase III dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, son partenaire Néovacs s'est engagé à renforcer son soutien financier à l'entreprise jusqu'à deux millions d'euros additionnels par mois d'ici à la fin de l'année 2023.



Cette extension vient s'ajouter à l'accord de financement déjà conclu avec Néovacs en octobre dernier, d'un montant net de 20,7 millions d'euros, prévoyant l'émission de plusieurs tranches d'obligations assorties de bons de souscription d'actions.



Au terme de cet accord, Néovacs pourrait devenir un actionnaire de référence de Pharnext dès le 1er janvier 2024.



Afin de marquer l'engagement renforcé de Néovacs, le conseil d'administration de Pharnext indique avoir décidé, à l'unanimité, de nommer le 'serial entrepreneur' Hugo Brugière, déjà patron de Néovacs, en tant que PDG en remplacement de Joshua Schafer, qui restera administrateur.



Schafer rejoindra un comité chargé de chercher un partenaire industriel stratégique qui pourrait déboucher sur une prise de contrôle de la société, de préférence par un acteur de l'industrie pharmaceutique.



'Pharnext est l'une des biotechs françaises avec le plus grand potentiel à l'heure actuelle selon moi', souligne Hugo Brugière. 'Il était impensable que la société se retrouve en difficulté et c'est pour cela que nous sommes venus la soutenir', explique-t-il.



Suite à ces annonces, l'action Pharnext bondissait de 18% jeudi à la Bourse de Paris après avoir pris jusqu'à 68% dans les premiers échanges.





