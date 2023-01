Pharnext : AG en vue, projet de transformation en SCA

(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé mardi son intention de convoquer ses actionnaires le mois prochain afin de se doter du cadre juridique et financier adapté à son partenariat avec Néovacs.



La société biopharmaceutique prévoit de tenir une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 24 février au siège de Néovacs.



Ses actionnaires seront notamment appelés à se prononcer sur la mise en place d'une nouvelle structuration juridique avec une transformation de la société, actuellement constituée sous forme de société anonyme, en société en commandite par action (S.C.A.).



Sur le plan de la gouvernance, Néovacs (représentée par Hugo Brugière, PDG de Néovacs et actuel PDG de Pharnext) deviendrait président de Pharnext Développement, qui serait elle-même à son tour gérant de Pharnext.



Le conseil de surveillance de Pharnext, constituée sous forme de S.C.A., serait quant à lui constitué des membres actuels du conseil d'administration, à savoir Joshua Schafer, Lawrence Steinman et James Kuo.



