PGT Innovations : Acquisition d'Anlin Industries pour 126M$

(CercleFinance.com) - PGT Innovations, un leader national des portes et fenêtres haut de gamme, a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Anlin Industries. Cette acquisition porte sur un prix d'environ 126 millions de dollars.



Anlin Windows & Doors a son siège social à Clovis, en Californie, et est reconnue par les concessionnaires et les clients comme l'une des meilleures marques de la région de l'Ouest sur le marché des fenêtres et des portes de remplacement en vinyle.



' Cette transaction est une excellente occasion de diversifier et d'étendre notre présence sur le marché dans la région en pleine croissance de la côte ouest ', a déclaré Jeff Jackson, président et chef de la direction de PGT Innovations.



