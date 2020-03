Peugeot : Un concert détient plus de 19% de DDV

(CercleFinance.com) - Le concert constitué par les sociétés anonymes Etablissements Peugeot Frères (EPF), FFP et la société à responsabilité limitée Maillot I a précisé détenir à l'AMF, au 18 mars 2020, à l'issue des opérations de couverture réalisées dans le cadre du contrat d' ' equity swaps ' conclu le 6 mars 2020 ayant pour sous-jacent des actions Peugeot S.A., 128 718 784 actions Peugeot S.A. représentant 239 341 004 droits de vote, soit 14,23% du capital et 19,05% des droits de vote de cette société.



