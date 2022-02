Peloton : Le titre monte, spéculations sur un éventuel rachat

(CercleFinance.com) - Le cours de Bourse de Peloton Interactive bondit de presque 25% lundi matin à la Bourse de New York, profitant de spéculations sur un possible intérêt de la part de plusieurs géants de la cote.



D'après des sources de marché, un certain nombre de prétendants de la trempe d'Apple, Amazon, Nike ou Disney s'intéresseraient au fabricant américain de tapis de course et de vélos d'appartement.



Les difficultés que rencontre Peloton depuis quelque temps semblent être à l'origine de ces rumeurs selon lesquelles le groupe new-yorkais ferait de plus en plus figure de proie.



'Avec un titre en baisse de plus de 80% par rapport à ses plus hauts datant de l'épidémie, sur fond d'inquiétudes concernant la demande et la croissance, avec l'arrêt progressif du télétravail et un certain nombre de problèmes liés à l'exécution (le fiasco des tapis de course), nous pensons que plusieurs poids lourds des technologies et de la consommation pourraient réfléchir à une offre, sachant que les investisseurs activistes poussent aussi le groupe à se mettre en vente', explique-t-on chez Wedbush Securities.



Au vu des trois millions d'abonnés que compte Peloton, une telle acquisition ferait du sens d'un point de vue stratégique aussi bien pour Disney ou Nike que pour Amazon ou Apple, estime le broker.



D'après Wedbush, le prix d'acquisition de Peloton pourrait se situer entre 12 et 15 milliards de dollars.



A Wall Street, l'action gagnait 24,7% lundi matin, ce qui lui conférait une capitalisation boursière de l'ordre de 10 milliards de dollars.



