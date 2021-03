Pearson : Voit de la croissance cette année, le titre monte

(CercleFinance.com) - Pearson, le numéro un mondial de l'éducation, a fait état lundi de résultats annuels en ligne avec les attentes et déclaré anticiper une hausse de son chiffre d'affaires cette année.



Le groupe britannique d'édition a dévoilé ce matin un bénéfice d'exploitation ajusté de 313 millions de livres au titre de l'exercice écoulé, contre 581 millions de livres en 2019, sur la base d'une décroissance organique de l'activité de 10%.



Mais, pour l'exercice 2021, Pearson vise une croissance de son chiffre d'affaires annuel, assortie d'un bénéfice opérationnel ajusté en ligne avec les attentes actuelles du marché.



Le groupe a également fait état d'une réorganisation de ses activités en cinq branches distinctes, à savoir la formation en ligne, l'enseignement supérieur, l'apprentissage de l'anglais, les compétences des employés et l'évaluation des qualifications.



Pearson a par ailleurs déclaré qu'il envisageait de céder son activité de matériels de cours à l'international, y compris les activités au Canada.



L'action Pearson grimpait de presque 5% après toutes ces annonces, signant la plus forte hausse d'un indice londonien FTSE 100 en repli de 0,1%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.