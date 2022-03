Pearson : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Pearson se maintient à son équilibre et surperforme donc nettement un FTSE de Londres en baisse de près de 2%, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 620 pence sur le titre du groupe d'édition.



'Nous présentons nos nouvelles prévisions pour l'EBIT et l'eFCF, et fournissons les derniers points de données plus positifs sur les didacticiels US HE (enseignement supérieur), mais soulignons également une nouvelle menace potentielle', explique le broker.



