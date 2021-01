Pearson : S'envole après les chiffres sur l'année 2020

(CercleFinance.com) - Les actions de Pearson sont en forte hausse après que la plus grande société d'éducation du monde ait dévoilé des ventes et des bénéfices pour l'année entière qui étaient conformes aux attentes. Les actions sont actuellement en hausse de 7% à la Bourse de Londres.



Dans l'ensemble, les ventes du groupe ont diminué de 10 % en 2020, ce qui est légèrement mieux que le consensus à -11 %. La firme prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de l'ordre de 310 millions de livres - 315 millions de livres, contre un consensus de 312 millions de livres.



'Les déclarations de Pearson suggèrent que l'EBIT de 2020 sera conforme aux attentes du consensus', ont indiqué les analystes d'UBS.



Pearson devrait fournir des orientations pour 2021 en même temps qu'une mise à jour stratégique lorsqu'il publiera ses résultats annuels début mars.



