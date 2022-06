Pearson : Délaissé après une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Pearson lâche 5% à Londres, plombé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre du groupe d'édition éducative et professionnelle, avec un objectif de cours maintenu à 620 pence.



'Notre nouveau modèle prévoit que les inscriptions chuteront plus rapidement en 2022 qu'en 2021', explique le broker qui réduit son estimation d'EBIT pour l'exercice 2022 de 4% et affiche désormais des prévisions inférieures au consensus.



