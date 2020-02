Paulic Meunerie : Succès de l'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Paulic Meunerie annonce ce soir le succès de son introduction en bourse, en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris.



Le Conseil d'administration a ainsi fixé le prix de l'offre à 6,32 euros, dans le bas de la fourchette d'introduction donc.



'Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice partiel de la clause d'extension s'élève à 1.083.446 actions nouvelles, portant à 4.043.446 le nombre d'actions composant le capital de la société après réalisation de l'augmentation de capital. Sur ces bases, et compte tenu du prix d'introduction en bourse par action, la capitalisation boursière de Paulic Meunerie ressort à 25,6 ME', indique l'entreprise.



