Paramount : Un CA en hausse de 65% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Paramount a annoncé ses résultats pour le premier trimestre 2023.



Paramount+ a atteint un total de 60 millions d'abonnés avec l'ajout de 4,1 millions d'abonnés au cours du premier trimestre ' et un chiffre d'affaires en hausse de 65 % par rapport à l'année précédente ' à 7,265 milliards de dollars.



Les recettes de la vente directe ont augmenté de 39 % d'une année sur l'autre. Les revenus d'abonnement ont augmenté de 50 % en glissement annuel pour atteindre 1,11 milliard de dollars. Les recettes publicitaires ont augmenté de 15 % d'une année sur l'autre.



L'OIBDA ajusté a diminué de 55 millions de dollars d'une année sur l'autre, ' reflétant des coûts plus élevés pour soutenir la croissance de Paramount+ ', précise la société.



' La politique de dividende actualisée que nous avons annoncée aujourd'hui (réduction du dividende trimestriel en espèces à 0,05 $ par action) renforcera notre capacité à offrir une valeur à long terme à nos actionnaires alors que nous nous dirigeons vers la rentabilité du streaming ', commente Bob Bakish, directeur général de Paramount.



