Paramount : 'Top Gun

(CercleFinance.com) - Le blockbuster 'Top Gun: Maverick' de Paramount a effectué des débuts tonitruants au box-office américain ce week-end, très au-dessus de tous ses concurrents avec plus de 124 millions de dollars de recettes selon les chiffres compilés par le site Box Office Mojo.



En tenant compte des réservations portant sur les séances prévues ce lundi, le film événement a d'ores et déjà généré 151 millions de dollars de revenus dans les salles nord-américaines.



Il s'agit du plus fort démarrage de toute la carrière de Tom Cruise.



Son poursuivant, le film de super-héros 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' arrive très loin derrière, avec 16,4 millions de dollars de recettes, mais plus de 370 millions en données cumulées.



Ce premier week-end de sortie bénéficie d'un contexte particulièrement favorable puisque que 'Top Gun: Maverick' pourra s'appuyer sur une troisième journée pleine d'exploitation en ce jour férié de 'Memorial Day'.



Le film - salué par la critique et qui signe le retour du pilote de chasse Pete Mitchell alias 'Maverick' incarné par Tom Cruise - est sorti en France mercredi dernier.



