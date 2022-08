Paramount : Partenariat renforcé avec Walmart+

(CercleFinance.com) - Walmart fait part d'un renforcement de son offre de streaming Walmart+, qui sera bientôt disponible pour les membres avec un bonus supplémentaire, à savoir un abonnement Paramount + Essential sans frais supplémentaires.



Les membres Walmart+ pourront ainsi recevoir en tant qu'avantage pour la première fois dans le cadre de leur adhésion à partir de septembre, des divertissements premium de Paramount+, tels que '1883', 'Star Trek: Strange New Worlds', et des sports en direct.



'85% des ménages américains utilisent des services de streaming et Paramount + dispose du contenu premium et du large attrait que nos membres recherchent', commente Chris Cracchiolo, directeur général de Walmart+.



