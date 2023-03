Paramount : Le titre bondit après un relèvement d'opinion

(CercleFinance.com) - L'action Paramount fait un bond de plus de 6% mardi à la Bourse de New York, soutenue par une note de BofA dans laquelle l'intermédiaire relève sa recommandation sur la valeur à l'achat, contre 'neutre' précédemment.



A 11h00 (heure locale), l'action du groupe américain de divertissement prenait 6,5%, signant ainsi la plus forte hausse de l'indice S&P 500, qui reculait de 0,2% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, Bank of America dit désormais viser 32 dollars pour le titre, mettant en évidence un portefeuille d'actifs 'séduisant' dans l'optique d'une vente éventuelle du groupe de médias.



'Nous pensons que Paramount dispose d'une gamme d'actifs unique qui pourrait générer un intérêt significatif de la part d'acquéreurs potentiels si le groupe devait être mis en vente', souligne l'analyste.



'De notre point de vue, la cession des actifs de Paramount pourrait générer bien plus de valeur que ce que le marché assigne aujourd'hui à la société', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.