Paramount : La rentabilité freinée par les investissements

(CercleFinance.com) - Paramount a dévoilé un bénéfice trimestriel en forte baisse jeudi en raison des lourds investissements qu'il consent actuellement dans son développement international et l'ajout de contenus.



Le groupe de médias américain a fait état ce matin d'un résultat opérationnel de 182 millions de dollars sur le quatrième trimestre, contre un profit de plus de 2,6 milliards sur la même période de 2021, soit une baisse de 93%.



Si son service de vidéo à la demande a attiré 9,9 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre, un chiffre record, ce dynamisme n'a pas permis de compenser le repli des résultats de sa branche de télévision (CBS, Nickelodeon, MTV,...) sur fond de recettes publicitaires en baisse.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 8,31 milliards de dollars.



Au vu du succès de sa plateforme de vidéo à la demande et des contenus 'exceptionnels' qu'il compte proposer cette année après d'importants investissements, Paramount prévoit de renouer avec la croissance de ses résultats dès 2024.



Le titre cédait 4,9% jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de New York.



