Paramount Global : Cession de Simon & Schuster à KKR

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Paramount Global a annoncé lundi la signature d'un accord définitif pour céder à KKR sa maison d'édition Simon & Schuster, pour 1,62 milliard de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.



'Le produit de l'opération donnera à Paramount une flexibilité financière supplémentaire et une plus grande capacité à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, tout en réduisant l'endettement de notre bilan', explique son CEO Bob Bakish.



La réalisation de la transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Simon & Schuster continuera d'être dirigée par son CEO Jonathan Karp, ainsi que son COO et CFO Dennis Eulau.



KKR a l'intention de soutenir de nombreuses initiatives de croissance de Simon & Schuster, y compris son extension à divers genres et catégories, l'expansion de ses relations de distribution et l'accélération de sa croissance sur les marchés internationaux.



