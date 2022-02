Pandora : Ventes record, nouveaux rachats d'actions

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Le bijoutier danois Pandora a annoncé mercredi avoir enregistré un chiffre d'affaires 'record' au titre du quatrième trimestre et lancé dans la foulée un nouveau programme de rachat d'actions.



L'action progressait de plus de 6% après ces annonces, ce qui en faisait la plus forte hausse de l'OMXC25, l'indice vedette de la Bourse de Copenhague.



Le groupe, notamment connu pour ses bracelets, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de plus de neuf milliards de couronnes danoises sur les trois derniers mois de l'année, contre 7,9 milliards un an plus tôt.



En données organiques, sa croissance sur le dernier trimestre de l'année ressort à 10%, ce qui porte à 23% la progression de l'activité sur l'ensemble de l'exercice.



Sa marge opérationnelle (Ebit) ressort, elle, à 29,7% sur le trimestre, à comparer avec 31,8% un an plus tôt.



Pour 2022, Pandora dit tabler sur une croissance organique comprise entre 3% et 6%, avec un objectif de marge opérationnelle situé entre 25% et 25,5%.



Le groupe a également indiqué qu'il comptait poursuivre ses rétributions aux actionnaires en proposant un dividende de 16 couronnes et en lançant un nouveau programme de rachat d'actions de trois milliards de couronnes (environ 400 millions d'euros).



