Pandora : Solides résultats semestriels, prévisions relevées

(CercleFinance.com) - Pandora a fait état mardi d'une hausse plus marquée que prévu de ses résultats au premier semestre, à la faveur de la vigueur de sa croissance hors d'Europe et des Etats-Unis, ce qui a conduit le joaillier danois à relever ses prévisions annuelles.



Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a totalisé 11,75 milliards de couronnes, contre 11,34 milliards un an plus tôt, soit une croissance organique de 3%.



Sa marge opérationnelle s'est quant à elle tassée à 20,8%, contre 22,6% un an plus tôt, mais ce chiffre dépasse - comme celui de la croissance interne - les prévisions établies par les analystes.



'Nous sommes heureux de présenter à nouveau de solides résultats sur fond d'incertitudes entourant la santé de l'économie', s'est félicité son directeur général Alexander Lacik.



Pour l'ensemble de 2023, Pandora dit désormais envisager une croissance organique comprise entre 2% et 5%, contre une précédente prévision qui allait de -2% à +3%.



Son objectif de marge d'exploitation est par ailleurs confirmé 'autour de 25%'.



Cotée à la Bourse de Copenhague, l'action Pandora progressait de 2% mardi matin suite à la publication de ces chiffres.



