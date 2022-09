Panasonic : Investit près de 145 ME dans son usine tchèque

(CercleFinance.com) - Panasonic Corporation a annoncé qu'elle investira environ 20 milliards de yens (environ 145 millions d'euros) pour augmenter la production de son usine en République tchèque d'ici 2026 afin de répondre à la demande croissante de pompes à chaleur air/eau (A2W) en Europe.



Les pompes à chaleur air/eau émettent moins de CO2 que les chauffages classiques utilisant la chaleur de combustion des combustibles fossiles. Ces systèmes de chauffage respectueux de l'environnement sont de plus en plus demandés sur le marché européen.



Actuellement, le bouquet énergétique en Europe évolue rapidement, avec une part de gaz et d'autres combustibles fossiles en baisse et une électrification croissante.



Cet investissement permettra de fabriquer des unités extérieures au cours du prochain exercice financier, en plus de sa production actuelle d'unités intérieures. La société prévoit d'avoir une capacité de production annuelle de 500 000 unités d'ici la fin de l'exercice financier se terminant en mars 2026.



