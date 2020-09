Palantir : Première cotation prévue le 30 septembre

(CercleFinance.com) - Palantir a annoncé mardi que la cotation de ses actions à la Bourse de New York débuterait à compter du mercredi 30 septembre.



La plateforme d'intégration de données explique que le formulaire S-1 déposé auprès de la Securities and Exchange a été déclaré comme étant entré en vigueur hier.



Dans un communiqué distinct, Palantir dit anticiper un chiffre d'affaires compris entre 1,05 et 1,06 milliard de dollars pour l'exercice 2020, soit une croissance de l'activité située entre 41% et 43%.



Son bénéfice opérationnel devrait, lui, ressortir entre 116 et 126 millions de dollars.



Pour 2021, l'entreprise technologique dit viser une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 30%.



