Palantir : Partenariat stratégique avec Crisis24

(CercleFinance.com) - Palantir a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec Crisis24, une filiale du groupe canadien GardaWorld, dans la sécurité et la gestion des risques.



Ce partenariat de long terme, estimé à 'plusieurs millions de dollars', vise à appliquer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle (IA) à la gestion des renseignements sur les risques de sécurité, expliquent le spécialiste américain du traitement des données.



Aux termes de l'accord, Crisis24 s'appuiera sur le logiciel 'Foundry' de Palantir pour fournir des analyses avancées et des informations sur le crime, le terrorisme, la santé, les transports et la géopolitique.



Grâce à ces informations fondées sur l'IA, Crisis24 sera en mesure d'identifier les tendances en matière de risques au fur et à mesure qu'elles apparaissent et de fournir à ses clients des informations utiles et personnalisées.



A la Bourse de New York, l'action Palantir évoluait peu (-0,4%) suite à cette annonce.



