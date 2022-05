Palantir : Les prévisions déçoivent, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Palantir a dévoilé lundi un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse, mais sa prévision pour le trimestre en cours a déçu Wall Street, ce qui faisait chuter son titre de plus de 22% dans les premiers échanges.



La société américaine, spécialisée dans l'exploitation des données de masse, prévoit pour les trois mois en cours un chiffre d'affaires de 470 millions de dollars dans le cadre de son scénario de base, soit bien moins que le consensus qui est actuellement de 483 millions de dollars.



Sur le premier trimestre, le groupe basé à Denver a vu son chiffre d'affaires grimper de 31% à 446 millions de dollars, mais est resté déficitaire, affichant une perte opérationnelle de 39 millions de dollars.



Pour ce qui concerne les perspectives à plus long terme, Alex Karp, son directeur général, a confirmé que l'entreprise visait toujours une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 30% par an d'ici à 2025.



Palantir Technologies conçoit des plateformes logicielles destinées à aider les entreprises possédant des environnements de données 'complexes et sensibles'.



Ce spécialiste du 'big data', qui aide les constructeurs à fabriquer des automobiles et des avions plus sécurisés et les laboratoires à découvrir de nouveaux médicaments, permet également à ses clients du secteur public à combattre le terrorisme.



Avec un repli de plus de 48% de son cours de Bourse depuis le début de l'année, sa capitalisation boursière n'atteint plus que 15 milliards de dollars, loin des plus hauts atteints au tout début de l'année 2021.



