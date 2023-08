Palantir : La croissance décélère, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Palantir a dévoilé hier soir des résultats trimestriels faisant apparaître un ralentissement de sa croissance, ce qui entraînait une baisse de plus de 8% de son titre ce mardi à Wall Street.



La société américaine de logiciels, spécialisée dans l'exploitation des données, a annoncé lundi avoir été bénéficiaire pour un troisième trimestre consécutif.



Sur son deuxième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 28 millions de dollars selon les principes comptables GAAP, à comparer avec une perte nette de 179 millions de dollars un an plus tôt.



L'entreprise dit avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 533 millions de dollars.



Les analystes de Jefferies évoquent toutefois des performances qui n'ont rien d'impressionnant selon eux.



'La croissance de ses revenus commerciaux a décéléré à 10% sur un an (contre +15% au premier trimestre) tandis que ses revenus gouvernementaux ont augmenté de 15% (contre 20%) au premier trimestre', soulignent-ils.



L'attention des investisseurs s'est également focalisée sur la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (AIP) du groupe, là encore avec quelques réserves.



'Nous pensons que Palantir est bien positionné pour mener à bien des projets de déploiement dans l'IA pour ses clients, même s'il va falloir de la patience avant que la société saisisse cette nouvelle opportunité', complètent les analystes de Mizuho.



