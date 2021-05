Palantir : L'action à contre-courant après les résultats

(CercleFinance.com) - L'action Palantir est l'une des rares valeurs technologiques à s'inscrire en hausse mardi à la Bourse de New York, les investisseurs se positionnant sur le titre après la publication des résultats du groupe de 'big data'.



A 11h00 (heure de New York), l'action grimpait de 4,7% alors que l'indice Nasdaq Composite reculait dans le même temps de 1,1%.



Le spécialiste américain de l'intégration de données, qui a multiplié les signatures de contrats ces derniers mois, a fait état ce matin d'un bond de 49% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 341 millions de dollars.



Sa perte nette s'est néanmoins accrue, atteignant -123 millions de dollars sur le trimestre écoulé contre -54 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année.



Le groupe de Denver a par ailleurs indiqué qu'il prévoyait un ralentissement de sa croissance au deuxième trimestre, anticipant une hausse de son chiffre d'affaires de 43%.



Alex Karp, son directeur général, a également évoqué la perspective d'une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'au moins 30% d'ici à 2025.



Des perspectives prudentes qui n'empêchaient pas le titre de grimper en Bourse ce mardi. Depuis son introduction en Bourse, à l'automne dernier, le cours de l'action a quasiment été multiplié par trois.



