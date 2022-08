Palantir : Déception sur les trimestriels, le titre chute

(CercleFinance.com) - La société américaine Palantir, spécialisée dans l'analyse de données, chute lourdement en Bourse ce lundi suite à la présentation de résultats trimestriels inférieurs aux attentes.



Le groupe de Denver, qui conçoit des plateformes logicielles permettant aux grandes organisations de mécaniser l'intégration et l'analyse de leurs données, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de deuxième trimestre en hausse de 26% à 473 millions de dollars.



A titre de comparaison, le consensus attendait autour de 471 millions de dollars de revenus.



Sa perte nette s'est en revanche établie à 21 millions de dollars, soit un manque à gagner d'un cent par action, alors que les analystes visaient eux un profit de l'ordre de trois cents par titre.



Suite à cette perte surprise, le titre perdait plus de 13% dans les premiers échanges. L'action a perdu 37% de sa valeur depuis le début de l'année.



Pour son troisième trimestre, Palantir a indiqué tabler sur un chiffre d'affaires de 474 à 475 millions de dollars pour un bénéfice opérationnel ajusté de 54 à 55 millions de dollars.



L'entreprise équipe bon nombre des plus grands groupes industriels du monde, ainsi que les agences de sécurité et de défense, de même que des institutions de santé publique.



En France, ses clients incluent, entre autres, les groupes automobiles Stellantis et Faurecia.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.