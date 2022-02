Palantir : Déception sur le quatrième trimestre

(CercleFinance.com) - Palantir a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, mais son résultat à peine bénéficiaire a clairement déçu les investisseurs.



La société spécialisée dans l'analyse de données a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 34% à 433 millions de dollars, là où le consensus ne visait que 417 millions.



Dans son communiqué, le concepteur de logiciels indique avoir remporté au cours du trimestre 64 nouveaux contrats d'une valeur de plus d'un million de dollars auprès d'entreprises et d'administrations, dont 19 de plus de 10 millions.



Le groupe basé à Denver affiche néanmoins un bénéfice ajusté par titre de seulement 0,02 dollar par titre, alors que le consensus prévoyait 0,04 dollar par action, une déception qui faisait plonger le titre de plus de 10% jeudi à la Bourse de New York.



Dans sa lettre annuelle publiée en début de semaine, Alex Karp, le directeur général de Palantir Technologies, présentait la mission de son groupe comme 'd'aider les entreprises et gouvernements à modéliser et mieux comprendre le monde qui les entoure, en implémentant et en facilitant l'accès à leurs propres données'.



