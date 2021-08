Palantir : De nouveaux clients remportés, objectifs relevés

(CercleFinance.com) - Palantir Technologies a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse sa prévision de cash flow annuel.



La société technologique américaine, spécialisée dans l'analyse de données, indique que son chiffre d'affaires a augmenté de 49% à 376 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant le consensus établi à 353 millions.



Le groupe de Denver indique avoir remporté 20 nouveaux clients en termes nets au cours du trimestre, un chiffre en augmentation de 13% par rapport aux trois premiers mois de l'année.



En termes ajustés, son bénéfice par action (BPA) ressort à quatre cents, contre trois cents attendus par la communauté des analystes.



Palantir - qui conçoit des logiciels destinés aux organisations exploitant des données dites complexes et sensibles - a relevé son objectif de flux de trésorerie disponible ajusté ('free cash flow'), tablant désormais sur un chiffre de plus de 300 millions de dollars cette année, contre 150 millions jusqu'ici.



Le titre gagne plus de 9% dans les échanges en avant-Bourse.



